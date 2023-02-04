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الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في الأحساء (صور)

الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في الأحساء (صور)

الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في الأحساء (صور)
٠٨:٢٥:٤١ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق بأحد المحال، اليوم السبت، بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

دون الكشف عن أسباب

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

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إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

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