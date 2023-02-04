أحرقوه داخل سيارته.. تطورات قضية الشاب العربي المقتول في إيطاليا (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، تطورات قضية الشاب العربي المقتول في إيطاليا، والذي تم إحراقه داخل سيارته بمنطقة نائية.

ونشرت قناة “العربية” تقريراً بعنوان “أحرقوه في سيارته.. تطورات جديدة بقضية المصري المقتول في إيطاليا”.

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تطورات الحادث

وأوضحت المصادر أن الخارجية المصرية تتابع عن كثب مع قنصلية القاهرة بـ ميلانو الإيطالية تطورات حادثة العثور علي جثة متفحمة للمواطن المصري “محمد إبراهيم، ٤٤ عاماً” دخل سيارته بمنطقة ريفية نائية في مدينة فيدجيفنو بـ مقاطعة بافا الإيطالية في ١٤ يناير الماضي.

التحقيقات تتواصل

وأكد التقرير أن التحقيقات الأولية للشرطة الإيطالية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن المصري المقيم في إيطاليا منذ سنوات.

ووفقا للمصادر، أقدم الجناة على إشعال النار في سيارة المجني عليه بعد إطلاق النار، وذلك بهدف محو آثار الجريمة والحيلولة دون الكشف عن تفاصيل جريمتهم.

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