الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ضابط أول مراقبة العمليات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة 6 إلى 8 سنوات.
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مساعد مبيعات:
- درجة البكالوريوس في الأعمال والتكنولوجيا أو ما يعادلها.
- خبرة 1-2 سنوات خبرة
- إتقان برنامج Microsoft Excel.
المهارات المطلوبة:
- قيادة ملهمة
- أن تكون مؤثرًا ومؤثرًا.
- مسح السوق والبقاء في حالة تأهب
- الابتكار واتخاذ المبادرات
- عزم قوي على إحداث فرق
- العمل كفريق
- الالتزام بتجاوز رضا العميل
- إظهار الالتزام تجاه SAC.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).
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