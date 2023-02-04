الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ضابط أول مراقبة العمليات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة 6 إلى 8 سنوات.

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