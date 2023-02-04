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الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخطوط السعودية للشحن تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٨:٢٥:١٠ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ضابط أول مراقبة العمليات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة 6 إلى 8 سنوات.

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مساعد مبيعات:

المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في الأعمال والتكنولوجيا أو ما يعادلها.
  • خبرة 1-2 سنوات خبرة
  • إتقان برنامج Microsoft Excel.

المهارات المطلوبة:

  • قيادة ملهمة
  • أن تكون مؤثرًا ومؤثرًا.
  • مسح السوق والبقاء في حالة تأهب
  • الابتكار واتخاذ المبادرات
  • عزم قوي على إحداث فرق
  • العمل كفريق
  • الالتزام بتجاوز رضا العميل
  • إظهار الالتزام تجاه SAC.

طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).

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