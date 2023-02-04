الأرصاد يتوقع: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الاثنين إلى الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، بيانا، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من الاثنين الموفق 6 من فبراير وحتى الجمعة الموافق 10 من الشهر الجاري.

رياح وغبار

وأوضح بيان “الأرصاد” أن الحالة تشمل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

وذلك على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، وتبوك، والجوف، والرياض، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى العدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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ارتفاع الأمواج

ورصد التقرير توقعات بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة والمدينة، تصل لأكثر من مترين ونصف المتر، وذلك من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم.

مكة المكرمة وتبوك:

كما تشمل حائل والحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.