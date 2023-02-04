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في اليوم العالمي للسرطان .. 4 نصائح مهمة للوقاية من أخطر أمراض العصر
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في اليوم العالمي للسرطان .. 4 نصائح مهمة للوقاية من أخطر أمراض العصر

في اليوم العالمي للسرطان .. 4 نصائح مهمة للوقاية من أخطر أمراض العصر

في اليوم العالمي للسرطان .. 4 نصائح مهمة للوقاية من أخطر أمراض العصر
٠٦:٥٩:٢٠ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح مجلس شؤون الأسرة، بأهمية اختيار الأسرة لنمط حياة صحي، حتي تقي جميع أفرادها -بإذن الله- خوض رحلة طويلة من العلاج.

وقدم مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه في “تويتر”، نصائح مهمة للوقاية من السرطان منها:

1- ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا

2- تنول التغذية السليمة

3- الابتعاد عن التدخين

4- تجنب الضغوط اليومية

وأشار مجلس شؤون الأسرة، إلى أن الاستعداد والوقاية المسبقة للأسرة سبيل الوقاية من المرض والعلاج الناجح.

 

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النمل واكتشاف السرطان

وفي وقت سابق، كشفت نتائج دراسة حديثة، عن أن حشرة النمل يمكن استخدامها كطريقة فعّالة من حيث التكلفة لرصد الإصابة بأخطر أمراض العصر وهو مرض السرطان.

وقالت د. باتريسيا ديتور، الباحثة بجامعة السوربون بفرنسا، إنه “يمكن استخدام النمل كاشفاً حيوياً للتمييز بين الأفراد الأصحاء وغيرهم من الحاملين للأورام؛ وذلك نظراً لأنها سهلة التدريب وسريعة التعلم وفعّالة للغاية، ولا تكلف شيئاً للاحتفاظ بها”.
واعتمد البحث على دراسة سابقة، أجرتها د. ديتور وزملاؤها، حيث أظهروا أن النمل قادر على شم الخلايا السرطانية البشرية المزروعة في المختبر.

 

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نتائج الدراسة

وأوضح الباحثون أنه تم تعريض 70 نملة، تنتمي إلى النوع المعروف باسم “فورميكا فوسكا”، لعينات بول من الفئران المصابة بالأورام وغير المصابة.

ووفقا للدراسة، فإنه بعد 3 تجارب، تمكن النمل من معرفة الفرق بين رائحة بول الفئران السليمة، ورائحة بول الفئران المصابة بالأورام.

وأرجع الباحثون بحسب الدراسة، ذلك إلى حاسة الشم الحساسة للغاية لدى النمل والتي تمكنت من خلالها من التفريق بين رائحة الفئران السليمة والأخرى المصابة.

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الكلمات الدلالية:
السرطان الوقاية من السرطان اليوم العالمي للسرطان مجلس شؤون الأسرة مرض السرطان

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