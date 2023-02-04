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بعد أكبر كمية مخدرات.. ضبط مصنع للخمور في الكويت
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بعد أكبر كمية مخدرات.. ضبط مصنع للخمور في الكويت

بعد أكبر كمية مخدرات.. ضبط مصنع للخمور في الكويت

بعد أكبر كمية مخدرات.. ضبط مصنع للخمور في الكويت
٠٦:٥٧:٣٧ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، من ضبط مصنع خمور، بمدينة الوفرة التابعة لمحافظة الأحمدي.

يديره 3 أشخاص 

وحسب “المجلس” أفادت وزارة الداخلية بأن المصنع يديره 3 أشخاص عثر بداخله علر 146 برميل تخمير و2 تانكي تقطير و270 زجاجة خمر.

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15 مليون حبة مخدرة 

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق، ورود معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها.

وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني تم مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا.

كما تم ضبط أجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.

فك أحراز الضبطية 

وأشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وعدد من القيادات على فك أحراز الضبطية.

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