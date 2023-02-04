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غداً.. إغلاق جزئي لطريق “الرياض – الدمام” بالمنطقة الشرقية
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غداً.. إغلاق جزئي لطريق “الرياض – الدمام” بالمنطقة الشرقية

غداً.. إغلاق جزئي لطريق “الرياض – الدمام” بالمنطقة الشرقية

غداً.. إغلاق جزئي لطريق “الرياض – الدمام” بالمنطقة الشرقية
٠٦:٠٧:٥٤ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة النقل في المنطقة أنه سيتم إغلاق طريق الرياض-الدمام من تقاطع طريق بوحدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد.

وأضافت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عملية إغلاق الطريق ستتم على عدة مراحل ابتداء من يوم غد الأحد.

وفي يوقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

نصائح لقيادة آمنة على الطريق

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

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وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:

– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق

– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق

– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف.

– التركيز وعدم الانشغال بأي شيء غير القيادة على الطريق

– إعطاء حقوق الأفضلية في المرور.

– استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات

– القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية لاسيما في حالة هطول الأمطار

– استخدام حزام الأمان بشكل دائم

– استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.

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