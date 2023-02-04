بحوزتهما 51 كجم حشيش.. الإطاحة بمواطنين في ظهران الجنوب

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير، من القبض على مواطنين بحوزتهما نحو 51 كجم من مادة الحشيش المخدّر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وجرى تسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لمواصلة التحقيقات.

كميات أخرى:

وكانت دوريات حرس الحدود قد أحبطت محاولات تهريب 42.2 طن من نبات القات المخدر و661 كجم من مادة الحشيش المخدر و318.970 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

كما أحبطت 118.517 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، خلال الشهر الماضي، في مناطق نجران وعسير وجازان وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

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