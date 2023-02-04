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هل يمكن تعديل المهنة من خلال الهوية الرقمية؟ منصة أبشر تجيب
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هل يمكن تعديل المهنة من خلال الهوية الرقمية؟ منصة أبشر تجيب

هل يمكن تعديل المهنة من خلال الهوية الرقمية؟ منصة أبشر تجيب

هل يمكن تعديل المهنة من خلال الهوية الرقمية؟ منصة أبشر تجيب
٠٦:٠٥:٤٢ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن للمستفيد تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.

وأجابت منصة أبشر بقولها:”وعليكم السلام، لا يمكن من خلال هويتك الرقمية بمنصة أبشر تعديل المهنة يرجى التواصل مع الأحوال المدنية لمعرفة الإجراء اللازم”.

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وفي وقت سابق، حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات عرض طلبات القبول عبر حساب المستفيد في المنصة.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال ورد عبر حسابها في “تويتر”: بشأن طلبات القبول عبر حساب المستفيد”.

عرض طلبات القبول

وأجابت منصة أبشر بقولها “الأخت الكريمة، يرجى تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر واتباع الخطوات التالية:

– اختيار خدماتي

– خدمات

– الخدمات العامة

– قبول

– عرض طلبات القبول

– الاطلاع على طلب القبول ويمكنك رفض الطلب

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وقبل أيام، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى (4) خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة.

الخدمات الأربع الجديدة 

وأضاف أن الخدمات الجديدة تشمل:

– خدمة طلب توصيل بطاقة الهوية الوطنية للإصدار الأول عبر البريد إلى العنوان الوطني للمستفيد.

– خدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.

– خدمة المساعد الذكي لرفع الصورة الشخصية في خدمات الهوية الوطنية.

-خدمة بياناتي المطورة.

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