الغذاء والدواء تفرض ضوابط جديدة على الأغذية المباعة إلكترونيا

تواصل – فريق التحرير:

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع متطلبات وضع البيانات التغذوية للأغذية المعبأة مسبقا، والمعروضة للبيع في المتاجر الإلكترونية.

كيف تطبق اللائحة

وتطبق اللائحة على المتاجر الإلكترونية ضمن النطاق المحلي التي تبيع المنتجات الغذائية عبر الإنترنت كالمتاجر الإلكترونية لمراكز التموين المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الإلكترونية ونحوها.

وشددت اللائحة على أن يتم توضيح حجم الحصة في المنتج الغذائي وذلك لكل 100 جرام أو 100 مل أو لكل عبوة إذا كانت العبوة تحتوي على قطعة أو كمية/ حصة واحدة، حسب “الاقتصادية”.

ضوابط صارمة

وكذلك نصت على أن يعرض اسم المنتج وصافي المحتويات الخاصة بالمنتج في مكان بارز واضح وفي مجال الرؤية نفسها مثل الصورة الافتراضية للمنتج، ووضع عبارة “نسبة الاحتياج اليومي مبنية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية” في الصفحة الإلكترونية لمعلومات المنتج.

وأكدت اللائحة على أن تكون البيانات التغذوية في الصفحة الإلكترونية الخاصة بمعلومات المنتج مكتوبة باللغة العربية ويمكن استخدام لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، شريطة أن تكون جميع البيانات باللغة الأخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية.

اقرأ أيضا:

7 خطوات تحدد ضوابط امتلاك عربات الأطعمة المتنقلة في الرياض

استثناءات اللائحة

واستثنت اللائحة التي تطبق على جميع منتجات الأغذية المقدمة في المطاعم والمقاهي ومحال عصائر الفاكهة الطازجة والمخابز والحلويات والكافتيريا وغيرها من المنشآت الغذائية، والأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيرها، مثل: السلطات أو المخبوزات أو الحلويات والوجبات الجاهزة، والأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة، ومبيعات التجارة خارج النطاق المحلي Ex-border.

وشملت الاستثناءات اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة، غير المطبوخة وغير المضاف إليها التوابل أو الماء، والمنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة أو السكر، ومياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية، والأغذية المعبأة ذات العبوات الصغيرة يكون حجم العبوة فيها أقل من “25 سم 2″، والمضافات الغذائية، إضافة للمواد الغذائية التي تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة ولا تباع مباشرة للمستهلك، وأطباق البيض.