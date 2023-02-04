هل الأراضي السكنية تدخل ضمن الدعم ؟ سكني يجيب

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أكد برنامج سكني أن الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مغرد استفسر بشأن الأراضي السكنية وهل تدخل ضمن الدعم؟.

وأجاب برنامج سكني بقوله “وعليكم السلام، مستمرون في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد انواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني”.

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شروط إصدار شهادة الإشغال

وفي وقت سابق، كشف “برنامج سكني” عن شروط إصدار شهادة الإشغال، لمستفيدي برنامج البناء الذاتي.

جاء ذلك في رده على سؤال عبر حسابه في موقع “تويتر” لأحد مستفيدي برنامج سكني البناء الذاتي، حول ما إذا كان يجب توفير شهادة الإشغال بعد الانتهاء من البناء.

وقال البرنامج: “نود التنويه بأهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، والحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة الإشغال وتسليمها لصندوق التنمية العقاري”.

شهادة الإشغال المبنى هي شهادة تصدر بعد التأكد من مطابقة متطلبات المبنى للكود السعودي للمباني السكنية.

وتتضمن الشهادة:

١- رقم وتاريخ الرخصة.

٢- اسم واثبات مالك المبنى.

٣- عنوان المبنى وإحداثياته.

٤- رقم قطعة الأرض.

٥- نوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها.

إجراءات إصدار شهادة الإشغال

– تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء الأمانة.

– اختيار رخص البناء من قائمة الخدمات.

– اختيار إنشاء طلب جديد.

– اختيار نوع الخدمة طلب إصدار شهادة إشغال من القائمة المنسدلة.

– اختيار المكتب الهندسي.

– اختيار رقم رخصة البناء، وتقديم الطلب.

– يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات و إعداد المخططات المطلوبة.

– يتم إصدار فاتورة سداد.

ماهو البناء الذاتي؟

البناء الذاتي واحد من الحلول التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان ضمن برنامج سكني، حيث تمكن المواطن من خلال هذا الخيار من بناء منزله بنفسه. في هذا الموضوع نتعرف أكثر على هذا المنتج وكل التفاصيل المتعلقة به.

وهذا المنتج على شكلين رئيسيين، إما الحصول على أرض من مخططات وزارة الإسكان وثم البناء ذاتيًا عليها، أو يكون لدى المواطن المستفيد أرض ويريد البناء عليها.

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