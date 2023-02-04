بعد تسببها في الإصابة بالعمى.. هل تُباع قطرة “إيزري كير” في المملكة؟

تواصل- فريق التحرير

بعد حالة الضجة التي أحدثها مطالبة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها من التوقف عن استخدامها، كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن القطرة المرطبة EzriCare (إيزري كير) لا تباع في المملكة.

جاء ذلك تعقيبا على التحذيرات في أمريكا عن تسببها في مضاعفات في العين قد تصل إلى فقدان البصر.

وأشار مستشفى الملك خالد عبر حسابه في “تويتر”، أن القطرة ليست مصرحة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تحذير أمريكي

تطالب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، مقدمي الرعاية الصحية والمستهلكين، بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير” EzriCare، فيما تجري تحقيقًا حول ما لا يقل عن 55 حالة عدوى توزعت على 12 ولاية، تسببت بحالات فقدان دائم للبصر، والاستشفاء، ووفاة واحدة.

وأفاد معظم المصابين بالعدوى أنهم استخدموا قطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية)، وكان منتج “إيزري كير” EzriCare الأكثر شيوعًا، وفقًا للوكالة.

وتعد قطرات العين هذه خالية من المواد الحافظة، ما يعني أنها لا تحتوي على مكونات تمنع نمو البكتيريا.

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