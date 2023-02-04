للمواطنين.. “التعليم الإلكتروني” يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض، وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير قسم الإعلام.
- قائد الحوكمة والمخاطر والامتثال.
- مدير مشروع.
- مصمم منتجات.
- مدير منتج.
- والمزيد …
عن المركز:
- المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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