للمواطنين.. “التعليم الإلكتروني” يعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في الرياض، وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: