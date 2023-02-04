السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
غداً.. إغلاق جزئي لطريق “الرياض – الدمام” بالمنطقة الشرقية
هل يمكن تعديل المهنة من خلال الهوية الرقمية؟ منصة أبشر تجيب
بحوزتهما 51 كجم حشيش.. الإطاحة بمواطنين في ظهران الجنوب
الغذاء والدواء تفرض ضوابط جديدة على الأغذية المباعة إلكترونيا
بعد تسببها في الإصابة بالعمى.. هل تُباع قطرة “إيزري كير” في المملكة؟
هل الأراضي السكنية تدخل ضمن الدعم ؟ سكني يجيب

الرئيسية

 /

محليات

 /

لحملة الثانوية.. أرامكو تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

لحملة الثانوية.. أرامكو تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

لحملة الثانوية.. أرامكو تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات
٠٥:١٨:٥١ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل الراديو.

عامل – رستابوت.

أخصائي عقود أول.

أخصائي المشتريات.

المهندس الثاني ، الكهرباء والأجهزة.

المهندس الثاني ميكانيكي.

اخصائي تطوير أعمال.

أخصائي HSE.

المتخصص الأول ، CMMS.

محلل ، دعم فني وظيفي لسلسلة التوريد.

منسق تدريب السلامة III.

والمزيد …

عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر.

ويمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضا

بعد ساعات.. فتح باب التقديم في وظائف شؤون الحرمين عبر هذا الرابط

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أرامكو اخبار السعودية فرص عمل وظائفارمكو

مواد ذات صلة

المزيد
ولي ولي العهد يوجه بربط استراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

ولي ولي العهد يوجه بربط استراتيجية سوق العمل بخطط التنمية الوطنية

١٠:٢٥ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠١٦
إصابة شخصين إثر انقلاب رافعة خرسانية على طريق الساحل بمكة

إصابة شخصين إثر انقلاب رافعة خرسانية على طريق الساحل بمكة

١٢:٤٤ ص، الأحد، ٣١ مارس ٢٠١٩
عدد من وزراء الداخلية العرب يزورون جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي بالرياض

عدد من وزراء الداخلية العرب يزورون جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي بالرياض

١٠:١٨ م، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠٢٢
«الصحة»: تسجيل 65 إصابة جديدة بـ«كورونا» و38 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة»: تسجيل 65 إصابة جديدة بـ«كورونا» و38 حالة تعافي وحالتي وفاة

٠٣:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *