لحملة الثانوية.. أرامكو تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل الراديو.

عامل – رستابوت.

أخصائي عقود أول.

أخصائي المشتريات.

المهندس الثاني ، الكهرباء والأجهزة.

المهندس الثاني ميكانيكي.

اخصائي تطوير أعمال.

أخصائي HSE.

المتخصص الأول ، CMMS.

محلل ، دعم فني وظيفي لسلسلة التوريد.

منسق تدريب السلامة III.

والمزيد …

عن الشركة:

شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر.

ويمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).