السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
فحص (150) عينة يومياً للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرام
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فحص (150) عينة يومياً للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرام

فحص (150) عينة يومياً للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرام

فحص (150) عينة يومياً للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرام
٠٤:٥١:٥٢ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الادارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة أعداد عينات فحص ماء زمزم لتصل إلى (150) عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته .

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مختبر مختص

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعاییر العالمية يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدة مهام ومنها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة .

10 فرق ميدانية

كما جرى تخصيص (١٠) فرق ميدانية لفحص جميع جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي بأكثر من 150 عينة وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرم المكي السعودية اليوم ماء زمزم

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