“التعليم” تعلن بدء التقديم في برنامج الابتعاث مسار الاتفاقيات الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية؛ ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص (طب بشري) بجمهورية فرنسا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً

3- الانتهاء من سنة الامتياز

4- ألا يقل المعدل عن 3.50 من 5 ، 2.80 من 4 ، 70 من 100.

المستندات المطلوبة:

1- جواز السفر.

2- شهادة البكالوريوس في الطب البشري.

3- شهادة إتمام سنة الامتياز.

4- السجل الأكاديمي.

5- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

6- عدد 3 خطابات توصية.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.

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50 فرصة تدريبية

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم المخواة، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن طرح (50) فرصة تدريبية للرجال والنساء – عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل.

المهام التدريبية

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتخصصة بالتنظيم الإداري، ودراسة إمكانية وجدوى تطبيقها، ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل الأساليب والممارسات الحديثة.

دراسة وتحليل الأوضاع الإدارية وتحديد الاحتياجات التطويرية في الجهة.