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ولاية أمريكية تستفز المسلمين وتلغي إجازة عيدي الفطر والأضحى من المدارس
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ولاية أمريكية تستفز المسلمين وتلغي إجازة عيدي الفطر والأضحى من المدارس

ولاية أمريكية تستفز المسلمين وتلغي إجازة عيدي الفطر والأضحى من المدارس

ولاية أمريكية تستفز المسلمين وتلغي إجازة عيدي الفطر والأضحى من المدارس
٠٤:٤٧:٤٣ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

في موقف استفزازي أغضب المسلمين في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، تراجعت السلطات التعليمية، عن قرارها بالاعتراف بعيدَي الفطر والأضحى للمسلمين، إجازة مدرسية.

ووفق موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني، تعتبر  هذه الخطوة “استسلام للمعارضة العنصرية” ضد المسلمين والعرب.

وحسب الموقع، فإن منطقة سان فرانسيسكو التعليمية، أصدرت نهاية يناير 2023، عدداً من التوصيات بخصوص إضافة عطلات جديدة إلى العام الدراسي، من بينها الاعتراف ببعض الأعياد الدينية، دون تصنيفها رسمياً على أنها عطلات، أو إغلاق المدارس في هذه الأيام.

معارضة عنصرية

من جانبها لارا كِسواني، المديرة التنفيذية للمركز العربي للموارد والتنظيم، قالت في تصريح للموقع البريطاني، إن “ما حدث فعلياً أن المنطقة أدارت ظهرها لجالية العرب والمسلمين في سان فرانسيسكو، كان هذا هو الحل الذي توصلوا إليه لإرضاء المعارضة العنصرية”.

رسالة خاطئة

اعتبرت كسواني أن هذا القرار يوجّه رسالة خاطئة إلى جاليات المسلمين والعرب، وقالت: “أعتقد أن هذا يُشكّل سابقة خطيرة جداً في سان فرانسيسكو”.

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الكلمات الدلالية:
المسلمين في امريكا عيد الفطر والأضحى ولاية أمريكية

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