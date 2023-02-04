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“التوعية البيئية”: 7 نصائح يجب اتباعها في موسم الأمطار

“التوعية البيئية”: 7 نصائح يجب اتباعها في موسم الأمطار

“التوعية البيئية”: 7 نصائح يجب اتباعها في موسم الأمطار
٠٥:٢٦:٣٥ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لمبادرة التوعية البيئية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، نصائح مهمة يجب اتباعها، خلال موسم الأمطار، بينما تشهد عدة مناطق بالمملكة حالة جوية ماطرة.

تجنب الكهرباء

ونصحت “التوعية البيئية بالأتي:

1- احذر المشي أو القيادة على المياه، حتى لا تقع أو تعلق في حفرة مغمورة بالمياه

2- تجنب لمس كل ما هو موصول بالكهرباء، مثل : الأسلاك الساقطة، والأعمدة، وأجراس المنازل

3- تجنب المشي على المياه في كل الأحوال وخصوصا قرب تيارات كهربائية، حتى لا تعرض نفسك للصعق الكهربائي

آخر تحديثات الأرصاد

4- تأكد من سلامة مصاريف المياه في سطح منزلك لتفادي تكون بيئة خصبة لنمو الحشرات وكذلك تسرب المياه لداخل المنزل.

5- استخدم المظلة أو المعطف الواقي من الأمطار لتجنب الابتلال وحماية نفسك من المرض

6- كن على اطلاع دائم بآخر تحديثات الأرصاد الجوية في منطقتك

7- ولا تنس اتباع تعليمات الجهات المختصة ومتابعة أحوال الطقس قبل التخطيط لأي رحلة خارجية

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الكلمات الدلالية:
التوعية البيئية موسم الأمطار نصائح خلال الأمطار وزارة البيئة

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