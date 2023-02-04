مديرة مدرسة مطلوبة دوليًا بتهمة تسهيل الغش في الاختبارات

تواصل- وكالات

أصبحت مديرة مدرسة، مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية “الإنتربول”.

عملية غش

ووفق شبكة “سي إن إن” الإخبارية، يُعتقد أن بو يوان ني (57 عاما) فرت من سنغافورة بعد أن أدارت عملية غش أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.

ويدور الحديث حول امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.

إدانة مديرة المدرسة

ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها لمدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة عملية الغش.

وورد أن “بو”، و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة البلوتوث كانت مع الطلبة.

مبالغ مالية

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين لاجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.

واشترط الرجل، الذي دفع الأموال، على المديرة إعادة المبلغ كاملا في حال لم يجتز الطلاب الاختبارات.

سماعات الأذن

وطبقا لتعليمات مديرة المدرسة، ارتدى الطلبة الستة أدوات الغش مثل سماعات الأذن، حتى يتسنى لهم تلقي الإجابات من سيدة تظاهرت بأنها طالبة لها وضع خاص، وكانت في نفس قاعة الاختبارات.

وعملت هذه السيدة على تصوير الأسئلة عبر كاميرا خفية مثبتة في جسمها، ونقلتها إلى المعلمين المتورطين مع المدرسة الذين قاموا بدورهم بحل الأسئلة وتقديم الإجابات إلى الطلبة.

اكتشاف الجريمة

لكن الأمر اكتشف في نهاية المطاف، وفتحت السلطات السنغافورية تحقيقا ووصل الأمر إلى القضاء، حيث أدينت المديرة بـ27 تهمة غش، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات.

هروب المديرة

وكان من المفترض أن تبدأ مديرة المدرسة بقضاء عقوبتها في سبتمبر الماضي، غير أنها لم تسلم نفسها للسلطات، في حين أن المتورطين معها يقضون محكوميتهم خلف القضبان.

وبعدما فرت خارج البلاد، كان من الضروري أن يتدخل “الإنتربول”.

مطلوبة دوليًا

وطبقا لـ”الإنتربول”، فإنه بات مطلوبا من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم إيجاد المديرة الهاربة من وجه العدالة والقبض عليها تطبيقا للمذكرة الحمراء في انتظار الإجراءات القانونية الأخرى.

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