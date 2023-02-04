تراجعات جماعية لسوق الأسهم والنفط والذهب وارتفاع أسعار الفائدة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت سوق الأسهم الرئيسة بالمملكة تراجعا بختام الأسبوع الماضي، تزامنا مع تكبد النفط والذهب خسائر أسبوعبة.

بينما رفع البنك المركزي “ساما” معدل “الريبو” بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وشهد الأسبوع الماضي صدور قرار خادم الحرمين السريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين مدير جديد للبنك المركزي.

سوق الأسهم يغرق متراجعا

أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ120 نقطة وبنسبة 1.1 %، مغلقا عند 10702 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10822 نقطة، حسب “أرقام”.

وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعا بنسبة 15 % خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 4.11 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 3.58 مليار ريال.

وسجلت أسعار أسهم 123 شركة انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 95 شركة، واستقرت أسعار 3 شركات دون تغير.

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استقرار أسعار الذهب والاتجاه لتسجيل انخفاض أسبوعي

الذهب يخسر

تراجع بخسارة 50 دولار بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة. والذي رأه المستثمرون دليلًا على أن الفيدرالي سيسلك نهجًا أعنف في مواجهة

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، لكنه اتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار الأمريكي.

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النفط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، بعد أن زادت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجل خام برنت تراجعاً (7.8%) هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (7.9%).

وكانت جلسة نهاية الأسبوع أمس الجمعة، متقلبة، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (2.23) دولار بما يعادل (2.7%) لتسجل (79.94) دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند (84.20) دولار، حسب “سكاي نيوز”.

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أسعار الفائدة ترتفع

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

وفي الوقت نفسه، قرَّر البنك المركزي “ساما” رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

أمر ملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي من منصبه.

وحسب الأمر السامي فقد تم تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، شغل “السياري” عدة مناصب قيادية سواء داخل البنك المركزي السعودي أو خارجه، ومن ضمن هذه المناصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2019.