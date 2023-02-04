الصحة تعلن أعداد المصابين بكورونا آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما رصدت تعافي (31) حالة، وحالة وفاة واحدة .

إجمالي الإصابات والوفيات

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية (828,131) حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (815,673) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,579) حالات وفاة.

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (69,198,422) جرعة لقاح.

إحصائية الجمعة

كشفت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليصبح الإجمالي 828.106 حالة.

تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.642 حالة ولله الحمد.

تسجيل حالة وفاة واحدة

وأكدت “الصحة” أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.578 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2886 حالة.

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