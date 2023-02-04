أثناء الإقلاع.. اشتعال محرك طائرة أمريكية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال محرك طائرة أمريكية، تابعة لخطوط دلتا الجوية، أثناء استعدادها للإقلاع.

اضطرت للتراجع

وظهرت الطائرة وهي تسير على مدرج المطار، ولحظة اتخاذ قرار فائدها بالإقلاع اشتعل أحد محركي الطائرة فجأة، مما اضطرها إلى التراجع، واستمرت في السير على أرض المدرج حتى توقفت في مكانها.

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إصابة 3 بينهم مضيفة

وفي وقت سابق، نقل ثلاثة أشخاص بينهم مضيفة إلى المستشفى إثر مشادة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية “يونايتد إيرلاينز”.

واشتعلت المشاجرة عندما دخلت راكبة في مشادة مع طاقم الطائرة التي كانت في رحلة من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو بالولايات المتحدة بعد أن صرخت بأن طفلها بحاجة إلى التقيؤ.

تفاصيل المشادة

وأظهر مقطع فيديو التقطه راكب آخر، الأم وهي تحمل طفلها وتتجه نحو مؤخرة الطائرة، بينما تصرخ في طاقم الطائرة.

لكن المضيفة منعتها من المضي قدمًا، وقالت لها: “يا سيدتي، نحن نصل”. وجاء زميلها من المطبخ للمساعدة ونصحها بـ “التراجع”. غير أن الراكبة رفعت ذراعها على رقبة المضيفة وهددتها قائلة: “سأقتلك”.