تواصل- وكالات

طالبت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، المواطنين على البقاء في منازلهم، أو اتّخاذ الاحتياطات اللازمة ضد موجة الصقيع وانخفاض درجة الحرارة التي قد تهدد الحياة.

تفاصيل الموجة

موجة صقيع كُبرى تهدّد نحو 100 مليون من سكان كندا وشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي من القطب الشمالي وتجتاح البلاد، وتتسبب في دفع درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة للغاية في مختلف أنحاء المنطقة.

-79 درجة

تصل درجة الحرارة في أجزاء من الشمالي الشرقي الأمريكي، إلى -79 درجة، في الوقت الذي نُشرت فيه التحذيرات من الرياح شديدة البرودة، في معظم ولاية نيويورك، وجميع الولايات الست لمنطقة “نيو إنجلاند”: ماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند ونيو هامبشاير وفيرمونت وماين، التي يسكنها نحو 16 مليون شخص.

ملايين يواجهون أبرد موجة صقيع منذ عقود

التأثير المشترك لموجة الرياح القطبية والطقس البارد يشكل خطرًا على السكان، فضلًا عن خفض درجات الحرارة إلى موجات قياسية لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي.

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