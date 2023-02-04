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مدير الموارد البشرية بالحدود الشمالية يكرم الإدارات لتحقيق مستهدفات 2022
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مدير الموارد البشرية بالحدود الشمالية يكرم الإدارات لتحقيق مستهدفات 2022

مدير الموارد البشرية بالحدود الشمالية يكرم الإدارات لتحقيق مستهدفات 2022

مدير الموارد البشرية بالحدود الشمالية يكرم الإدارات لتحقيق مستهدفات 2022
٠٣:٠٧:٠٢ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية يكرم الإدارات التابعة للفرع لتحقيقهم مستهدفات الوزارة للعام 2022 م

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / خالد الرميخاني الإدارات التابعة للفرع بمناسبة تحقيقهم مستهدفات الوزارة للعام 2022م جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الفرع ومدراء الإدارات ومنسوبي الفرع وجرى خلال الاجتماع عرض للمنجزات التي تم تحقيقها للعام 2022م كذلك عرض إستراتيجية الفرع الخاص بالعام 2023م .

وقدم الرميخاني شكره وتقديره لمساعديه لقطاع التنمية وقطاع العمل ومدراء الإدارات والموظفين والموظفات بالمنطقه على جهودهم الكبيره التي يقومون بها للإرتقاء بالعمل المناط بهم مشددا على بذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحقيق الانجازات

الكلمات الدلالية:
الحدود الشمالية الموارد البشرية تكريم

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