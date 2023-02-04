السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد ساعات.. فتح باب التقديم في وظائف شؤون الحرمين عبر هذا الرابط
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بعد ساعات.. فتح باب التقديم في وظائف شؤون الحرمين عبر هذا الرابط

بعد ساعات.. فتح باب التقديم في وظائف شؤون الحرمين عبر هذا الرابط

بعد ساعات.. فتح باب التقديم في وظائف شؤون الحرمين عبر هذا الرابط
٠٢:٥٨:١٥ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

بداية التقديم

يبدأ التقديم -بمشيئة الله- تعالى غدًا الأحد الموافق 14-07-1444هـ، لمدة 3 أيام.

الشروط

– سعودي الجنسية.

– أن لا يكون على رأس عمل آخر .

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

للاطلاع على الشروط إضغط هنا

للتقديم إضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية رئاسة شؤون الحرمين فرص عمل وظائف شاغرة

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