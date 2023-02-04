روسيا تهدد بحرق “كييف” إذا هاجمت “القرم” وتلوح بالنووي

تواصل- وكالات

توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف القوات الأوكرانية، برد انتقامي على أوكرانيا وحرق العاصمة “كييف” حال الهجوم على شبه جزيرة القرم.

بوتين قالها بوضوح

وأضاف ميدفيديف في مقابلة مكتوبة مع الصحفية نادانا فريدريخسون، نشرت على قناتها على “تليغرام” اليوم (السبت): “ردنا يمكن أن يتضمن أي شيء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالها بوضوح”.

ولفت إلى أن بلاده لن تضع لنفسها قيوداً، اعتماداً على طبيعة التهديدات، مؤكداً أنها مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة، وفقاً لوثائقها العقائدية بما في ذلك أساسيات الردع النووي.

رد سريع وقاس

ونقلت وكالة تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قوله: أؤكد لكم، أن الرد سيكون سريعاً وقاسياً ومبرراً.

واعتبر أن من يعتقد بأن الغرب بإرساله الأسلحة إلى أوكرانيا يساهم في بدء المفاوضات فهو مخطئ، لافتاً إلى أن النتيجة ستكون عكس ذلك تماماً.

السلاح النووي

وكرر ميدفيديف احتمال استعمال موسكو السلاح النووي في حال اضطرت لذلك، في تهديدات قلل من أهميتها العديد من المسؤولين الغربيين، مستبعدين أن ينتهج الكرملين هذا الخيار “الجنوني”.

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