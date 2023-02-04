السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“التعليم” تعلن بدء التقديم في برنامج الابتعاث مسار الاتفاقيات الصحية
فحص (150) عينة يومياً للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرام
ولاية أمريكية تستفز المسلمين وتلغي إجازة عيدي الفطر والأضحى من المدارس
تراجعات جماعية لسوق الأسهم والنفط والذهب وارتفاع أسعار الفائدة
11 موهوباً وموهوبة من تعليم الرياض يفوزون بـ ٥٦ جائزة خاصة محلية ودولية
مديرة مدرسة مطلوبة دوليًا بتهمة تسهيل الغش في الاختبارات

الرئيسية

 /

تقارير وحوارات

 /

منطاد صيني ثان في سماء أمريكا ومطالب بإسقاطه

منطاد صيني ثان في سماء أمريكا ومطالب بإسقاطه

منطاد صيني ثان في سماء أمريكا ومطالب بإسقاطه
٠٣:٥٥:٢٨ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بعد ساعات قليلة من إعلان أمريكا تحليق منطاد تجسسي صيني فوق سماءها، أعلن البنتاجون أن منطاد تجسس صينيا ثانيا يحلق فوق أمريكا اللاتينية.

تجسس صيني آخر

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، في بيان “نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية. نعتبر أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر”، من دون أن يحدد موقعه بدقة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

مطالب بإسقاط المنطاد الصيني

وبحسب مسؤولين أمريكيين، حلق المنطاد الأول فوق ألاسكا وكندا قبل أن يظهر فوق ولاية مونتانا الأمريكية، التي تضم عددا من مواقع الصواريخ النووية الحساسة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت عدم إسقاط المنطاد بسبب الخطر الذي يشكله سقوط الحطام، والاستخدام المحدود لأي معلومات استخباراتية يمكن للجهاز جمعها.

ومع ذلك، أعدت الحكومة طائرات مقاتلة لإسقاط المنطاد إذا لزم الأمر، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن المنطاد بحجم ثلاث حافلات، حسب “BBC عربي”.

اقرأ أيضا:

البيت الأبيض يُصدر بيانًا عاجلًا بشأن منطاد التجسس الصيني.. ما الأمر؟

بكين تتواصل مع واشنطن

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، اليوم السبت، إن بكين لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة.

وقال إن وانج يي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية، إنه ناقش الحادث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عبر الهاتف، مؤكدا أن الحفاظ على قنوات الاتصال على جميع المستويات أمر مهم “خاصة في التعامل مع بعض المواقف غير المتوقعة بطريقة هادئة وموثوقة”.

وأضاف أن بكين: “لن تقبل أي تخمين أو دعاية لا أساس لها”، واتهم: “بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة” باستخدام الحادث “كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها”.

اقرأ أيضا:

ذهول أمريكي بعد ظهور المنطاد الصيني في سماء البلاد.. وبكين تتأسف

سجالات وتصريحات متناقضة

وبررت بكين أنه: “منطاد مدني” انحرف عن مساره المخطط له، بينما قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إنهم يعتقدون أن المنطاد، الذي شوهد فوق مناطق حساسة في الأيام الأخيرة، هو في الواقع جهاز “مراقبة على ارتفاعات عالية”.

لكن الخارجية الصينية قالت، في بيان، إن المنطاد يستخدم لأغراض “الأرصاد الجوية بشكل أساسي”، وأضافت أن بكين: “تأسف للدخول غير المقصود” للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، رد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنهم على دراية بالاعتذار الذي قدمته الصين، لكنه وصف المنطاد بالخرق الواضح للسيادة وللقانون الدولي.

اقرأ أيضا:

منطاد تجسسي صيني في سماء أمريكا

إسقاط المنطاد الصيني

 أوضح برين تانهيل، وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية أن محاولة إخراج المنطاد على ارتفاعات عالية بأنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها الولايات المتحدة أمر “صعب للغاية”.

وأضاف أنه من الصعب الاشتباك مع الطائرات المقاتلة، كما أن إسقاطه قد يؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات على الأرض، بحسب ما نقل عنه موقع “businessInsider”، و”العربية”.

ووفقاً لتانيهيل، فإن معظم أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات الأميركية لم تكن “مصممة” للقضاء على الأهداف المرتفعة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الجنوبية إسقاط المنطاد الصيني المنطاد الصيني صواريخ نووية منطاد تجسسي صيني وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية ولاية مونتانا

مواد ذات صلة

المزيد
مخطط إيراني خبيث.. الفقر والبطالة والإدمان ثلاثي تدمير «الأحواز المحتلة»

مخطط إيراني خبيث.. الفقر والبطالة والإدمان ثلاثي تدمير «الأحواز المحتلة»

١٠:٤٠ ص، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧
العرضة وسيلة إخافة الأعداء

العرضة وسيلة إخافة الأعداء

١٠:١١ ص، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
غزوة بدر الكبرى.. أولى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي

غزوة بدر الكبرى.. أولى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي

٠١:٠٠ ص، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠١٦
وفق 14 معيارًا.. الطيران المدني تُصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات

وفق 14 معيارًا.. الطيران المدني تُصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات

١٢:٠٤ م، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *