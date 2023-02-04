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6 ملايين وفاة و 671 مليون إصابة بكورونا في العالم

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6 ملايين وفاة و 671 مليون إصابة بكورونا في العالم

6 ملايين وفاة و 671 مليون إصابة بكورونا في العالم

6 ملايين وفاة و 671 مليون إصابة بكورونا في العالم
٠٢:٣٣:٥٩ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات

كشفت وسائل إعلام دولية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز حتى صباح اليوم السبت، 671 مليونًا.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 671 مليونًا و516 ألفًا و911.

6 ملايين وفاة

وارتفع إجمالي الوفيات جرَّاء كورونا حول العالم إلى 6 ملايين و840 ألفًا و255 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 13 مليارًا و280 مليونًا و222 ألفًا و236 جرعة.

ويوفّر عدد من الجهات، بيانات مجمَّعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليصبح الإجمالي 828.106 حالة.

تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.642 حالة ولله الحمد.

تسجيل حالة وفاة واحدة

وأكدت “الصحة” أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.578 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2886 حالة.

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