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الغذاء والدواء تنصح بتجنب شراء هذه الأطعمة

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الغذاء والدواء تنصح بتجنب شراء هذه الأطعمة

الغذاء والدواء تنصح بتجنب شراء هذه الأطعمة

الغذاء والدواء تنصح بتجنب شراء هذه الأطعمة
٠٢:٢٦:١٦ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلومات حول شراء الأطعمة والمنتجات الغذائية.

نصائح غذائية

وقال “الغذاء والدواء”: “أثناء تسوقك للمنتجات الغذائية، احرص على تجنّب شراء الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون لانخفاض قيمتها الغذائية”.

ونصحت الهيئة بتجنب الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية مثل:

  • مشروب النكتار
  • رقائق البطاطس المقلية
  • المشروبات الغازية

وفسرت الهيئة أن هذه المنتجات تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، في حين تنخفض بها نسبة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بالتقليل منها قدر الإمكان.

وشددت “الغذاء والدواء” على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية للمنتج واختيار نتج غذائي له نسبة مئوية منخفضة في القيم اليومية من الدهون، أو الدهون المشبعة أو السكر المضاف أو الصوديوم.

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اختبار جودة العسل

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة كالتجميد في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها من الاجتهادات الشخصية غير المثبتة وغير المبنية على أسس علمية.

وقالت إن جودة العسل تحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:

-الكشف عن محتوى “الهيدروكسي ميثيل فورفورال” الذي يعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

-الكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشرًا على الغش في العسل.

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