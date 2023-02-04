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“حساب المواطن” يرد على مستفيد متزوج نزل له 400 ريال فقط

“حساب المواطن” يرد على مستفيد متزوج نزل له 400 ريال فقط

“حساب المواطن” يرد على مستفيد متزوج نزل له 400 ريال فقط
٠٢:١٤:٤١ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب برنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين يسأل حول سبب نزول 400 ريال له في الحساب رغم كونه متزوجا.

وجاء في سؤال المستفيد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  :” أنا رجل متزوج وينزل لي 400 ريال وما يشملني الدعم ؟؟ وش الأسباب”.

ورد “حساب المواطن” موضحًا أن : مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa

تجاوز الحد المانع

فيما توجه مواطن آخر بسؤال جاء فيه:” أنا موقف عندي حساب المواطن لي سنه وجاى التقديم وقدمة وارفقة تعريف سكن وجاني مؤهل وفي الاستحقاق مكتوب تجاوزت الحد المانع هل بينزلي من تاريخ فتح التقديم بأثر رجعي أرجو الإفادة”.

ورد الحساب بالقول :”  لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير “،وفي حال  انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 فبراير”، ولمعرفة  قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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تنبيه مهم من حساب المواطن حول قيمة الدعم الإضافي وعلاقته بدفعة فبراير

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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