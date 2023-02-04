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“حسن الخاتمة”.. وفاة إمام سبعيني أثناء إمامة المصلين في صلاة العشاء
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“حسن الخاتمة”.. وفاة إمام سبعيني أثناء إمامة المصلين في صلاة العشاء

“حسن الخاتمة”.. وفاة إمام سبعيني أثناء إمامة المصلين في صلاة العشاء

“حسن الخاتمة”.. وفاة إمام سبعيني أثناء إمامة المصلين في صلاة العشاء
٠١:٤٣:١٢ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

داهم موت الفجأة إمام أحد مساجد بالأردن، أثناء إمامة المصلين في صلاة العشاء أمس الجمعة، في مشهد أثار ذهول الجميع، مؤكدين أن أخلاق الإمام تستدعي موته مثل هذه الميتة التي تؤكد “حسن الخاتمة” بين يدي ربه.

سوري الجنسية

وحسب مواقع محلية أردنية، فقد رحل الشيخ ، عدنان حامد أحمد البلخي “أبو حامد”، عن عمر يناهز 70 عاماً، ويحمل الجنسية السورية، وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء، يوم أمس الجمعة.

وأوضحت أن الشيخ الراحل، مات بمسجد المرحوم الحاج أبو نهار أبو هزيم في مدينة السلط، مشيرة إلى أن “البلخي” يعد خادما ومؤذنا للمسجد.

ونعى مغردون الشيخ، وكتب أحدهم :” وفاة الشيخ السوري “عدنان حامد أحمد البلخي” وهو يؤمّ المصلّين في صلاة العشاء بأحد مساجد مدينة #السلط في #الأردن … اللهم إنِّا نسألك حسن الخاتمة”.

إمام مصري

وقع إمام وخطيب بأحد مساجد محافظة الشرقية في مصر، ميتًا أثناء دخوله المسجد لإلقاء خطبة الجمعة.

وحسب إعلام محلي، سقط الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير مغشيا عليه أمام باب المسجد خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة وتم نقله إلي أحد الأطباء وتبين أنه توفي وتم تشييع الجثمان عقب صلاة مغرب يوم الجمعة وسط جنازة شعبية مهيبة.

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الكلمات الدلالية:
إمام سوري إمام مسجد حسن الخاتمة وفاة إمام مسجد

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