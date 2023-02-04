الذهب يتراجع.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بالمملكة

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واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 4 من فبراير، انخفاضها، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 225.04 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.29 ريال.

عيار 21 يسجل 196.92 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.92 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.78 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.27 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.52 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6999 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1575 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.042 ريال.

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اتجاه لخسارة أسبوعية

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار الأمريكي.

ارتفاع الذهب 0.2%

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1916.31 دولارًا للأوقية، في حين لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر، لتظل عند 1915.80 دولارًا للأوقية.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.