استقرار اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت 4 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.61

فرنك سويسري 4.12

اقرأ أيضا:

اليورو يرتفع لـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمس

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.60

فرنك سويسري 4.11