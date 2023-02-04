وفاة المغرد الشامخ أبوخالد بشكل مفاجئ يتصدر التريند.. والكشف عن السبب

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج وفاة الشامخ أبوخالد، التريند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، على إثر رحيل المدون وخبير التقنية راكان القحطاني، المعروف باسم “الشامخ أبوخالد”، قبل ساعات.

وشارك في الهاشتاج العديد من المغردين، فيما أفاد مقربون من المغرد الراحل، أنه توفى نتيجة إصابته بنوبة قلبية حادة، نُقل على إثرها للمستشفى مساء الجمعة ولكنه وصل متوفيًا.

راكان القحطاني

ونعى أقارب وأصدقاء للمغرد المعروف في موقع “تويتر”، خبير التقنية، راكان القحطاني، ,الذي يعرفه متابعوه بلقب “الشامخ أبوخالد”، حيث يتابعه فيه أكثر من 150 ألف متابع، يستفيد كثير منهم من خبرته في مجال التقنية.

منشئ محتوى رقمي

وبجانب كونه يقدم حلولاً للمشاكل التقنية كما يعرف نفسه في تويتر، فإنه مُنشئ محتوى رقمي أيضاً، حيث اعتاد تنظيم مساحات حوارية في تويتر يستضيف فيها متخصصين في عدة مجالات وسط مشاركة عدد كبير من متابعيه.

وظلت الحياة الشخصية للمغرد الشامخ بعيدة عن متابعيه، بما في ذلك صورته الشخصية.

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نعي أحد المغردين

وعلق أحد المغردين بالقول :” إنا لله وإنا إليه راجعون فعلاً الدنيا ماتسوى كان معنا اخونا الشامخ.. إنسان ذا خلق ودين رحمة الله عليه حضرت له مساحات كلامه نصح وإرشاد وكذلك حسابه مفيد يخص الاجهزة الالكترونية والبرامج.. #وفاة_المغرد_الشامخ_ابوخالد .. ادعوا له عسى الله يسخر من يدعوا لناولكم بعد موتنا”.