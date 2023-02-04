بالاتفاق أو بالتوجه للقضاء.. إيجار تكشف عن كيفية إلغاء العقد الإلكتروني

تواصل- فريق التحرير:

انطلاقا من القاعدة “العقد شريطة المتعاقدين” كشفت “شبكة إيجار” أن إلغاء العقد الإلكتروني للإيجار يكون إما:

-بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.

– أو بأمر قضائي.

حقوق الطرفين:

كما أوضحت شبكة إيجار أيضا أن إبرام العقد الإلكتروني يحفظ حقوق الطرفين، مشددةعلى التزام المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها.

ونوهت أن أقل مدة لإبرام العقود 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، فيما يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري وبموافقة الأطراف.

وشددت على أنه في حال سداد المستأجر المبلغ المستحق لكامل الفترة المحددة في العقد، واضطراره للخروج وإنهاء العقد ومطالبته بالمبلغ عن الفترة المتبقية، فلا بد من موافقة جميع الأطراف على إنهاء العقد في النظام.

ويكون استرداد القيمة بالاتفاق بين أطراف العقد، وفي حال الخلافات أو النزاعات وكان العقد «نشطاً» يتم التوجه إلى القضاء والتقديم عن طريق المحكمة العامة.

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العقد الموحد:

وفي وقت سابق تفاعلت منصة “إيجار” مع تساؤل أحد المغردين عن إمكانية إضافة شروط على العقد الموحد.

وقالت المنصة: “نعم، بالإمكان إضافة شروط على العقد الإلكتروني.. نسعد بخدمتك”.

تجديد العقد

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب الرسمي “إيجار” على تويتر مع سؤال أحد المتابعين قال فيه: متى يتم إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد ؟ وماهي طريقة الإشعار ؟

وأضاف الحساب: في حال كان العقد يتجدد تلقائيا ورغب أحد الأطراف بتعطيل التجديد التلقائي يتم الإشعار قبل إنتهاء العقد بفترة 60 يوما.

ومؤخرا، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أنه عند تجديد عقد الإيجار يلزم إرفاقه في المنصة.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على “تويتر”، أنه عند تجديد عقد الإيجار لا يلزم إرفاقه في المنصة لوجود تحقق إلكتروني شهريًا.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين، أنه في حالة تغيير العقد فلابد من إرفاق العقد الجديد وتحديث البيانات على المنصة.

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