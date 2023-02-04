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رسميا.. تدشين الموقع الرسمي لطلب الترشيح لجائزة “همم”
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رسميا.. تدشين الموقع الرسمي لطلب الترشيح لجائزة “همم”

رسميا.. تدشين الموقع الرسمي لطلب الترشيح لجائزة “همم”

رسميا.. تدشين الموقع الرسمي لطلب الترشيح لجائزة “همم”
١١:٢٥:٥٥ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دشّن معالي وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني، انطلاقة الموقع الرسمي الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشيح لنيل جائزة “همم “لأفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي هذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

جائزة همم:

وبإعلان التدشين الرسمي بدأت اللجان العاملة في جائزة همم باستقبال طلبات الترشح لأول جائزة مختصة على مستوى المنطقة لتحفيز القطاعات الثلاث الحكومية، والخاصة، والأهلية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة، ولتعزيز رؤية المملكة للارتقاء بجودة الحياة لهذه الشريحة، والمتوائمة مع النهج الحضاري في السعي لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وأوضح المدير التنفيذي لجائزة “همم” الدكتور عبد الله آل دربه أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الوصول الشامل لذوي الإعاقة في منطقة مكة المكرمة، وتطوير البيئات الصديقة لذوي الإعاقة مما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمنطقة مكة المكرمة كنموذج عالمي صديق لشريحة ذوي الإعاقة.

وأكد أهمية اطلاع المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في منطقة مكة المكرمة على شروط المشاركة وتعبئة الاستمارة والمشاركة في هذه الجائزة الوطنية عبر رابط مبادرة ” همم” www.hemamaward.com .

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الأمير خالد الفيصل تدشين الموقع الرسمي جائزة همم ذوي الإعاقة طلب الترشيح

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