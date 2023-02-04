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بينها صواريخ “جافلين وهيمارس”.. مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بملياري دولار
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بينها صواريخ “جافلين وهيمارس”.. مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بملياري دولار

بينها صواريخ “جافلين وهيمارس”.. مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بملياري دولار

بينها صواريخ “جافلين وهيمارس”.. مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بملياري دولار
١١:١٢:١١ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا:

وذكرت وسائل إعلام عن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بات رايدر، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأضاف أن المساعدات تشمل صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، وذخيرة مدفعية، وصواريخ “هيمارس” طويلة المدى، منوها أن بعض المساعدات ستصل كييف خلال أيام أو أسابيع.

وأوضح أن الحزمة الجديدة ترفع حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 29.3 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي.

يذكر أن البنتاغون أعلن في يناير الماضي حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

كما أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، وذلك في أواخر فبراير 2022.

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أوكرانيا صواريخ جافلين صواريخ هيمارس مساعدت عسكرية أمريكية ملياري دولار

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