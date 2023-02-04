العثور على جثة رجل أعمال أردني داخل فندق شهير بعاصمة عربية

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عثرت قوات الأمن المصرية على جثة رجل أعمال أردني داخل فندق شهير مطل على كورنيش النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية أن قوات الأمن أكدت أن رجل الأعمال أردني الجنسية تعرض لأزمة قلبية على أثرها استدعى الفندق الطبيب الخاص للكشف عليه.

وأضافت أن رجل الأعمال كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الطبيب، حيث أخطرت إدارة الفندق جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة:

وفي التفاصيل فقد تلقت قوات الأمن بلاغا من فندق شهير بوسط القاهرة، يفيد العثور على جثمان رجل أعمال يبلغ من العمر 63 عاما، متوفى داخل غرفته.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وثبت صحة الواقعة والعثور على جثة رجل أعمال أردني الجنسية مسن مرتديا ملابسه كاملة.

وقد تم فحص غرفته لبيان تعرضه للسرقة من عدمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وبإجراء التحريات تبين أنه يبلغ من العمر 63 عاما، وأنه رجل أعمال أردني مقيم بفندق في وسط القاهرة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالفندق كما طلبوا كاميرات المراقبة بالفندق لفحصها، وأمرت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على المتوفى لبيان سبب الوفاة والكشف عن تفاصيل الواقعة.

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