التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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أعلنت (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عن توفّر وظائف شاغرة، بالمرتبة (الثانية) حتى المرتبة (الرابعة) عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وقد بدأ التقديم الآن، على أكثر من (23) وظيفة حكومية – لـ(الكفاءة) فأعلى.

المسمى الوظيفي:

حارس أمن ممارس:

الشروط:

الثانوية العامة مع القدرة

الكفاءة المتوسطة + 8 سنوات خبرة

حارس أمن:

الشروط:

الكفاءة المتوسطة +اربع سنوات خبرة في نفس المجال.

حارس أمن مساعد:

الشروط:

الكفاءة المتوسطة مع القدرة.

المؤهلات المطلوبة:

الكفاءة المتوسطة.

أو الشهادة الثانوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح الآن، وذلك بدءأ من تاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م (الساعة 2.30 مساءً).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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