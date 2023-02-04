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التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
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التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
١٠:٣٥:٢٧ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عن توفّر وظائف شاغرة، بالمرتبة (الثانية) حتى المرتبة (الرابعة) عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وقد بدأ التقديم الآن، على  أكثر من (23) وظيفة حكومية – لـ(الكفاءة) فأعلى.

المسمى الوظيفي:

حارس أمن ممارس:

الشروط:

الثانوية العامة مع القدرة

الكفاءة المتوسطة + 8 سنوات خبرة

حارس أمن:

الشروط:

الكفاءة المتوسطة +اربع سنوات خبرة في نفس المجال.

حارس أمن مساعد:

الشروط:

الكفاءة المتوسطة مع القدرة.

المؤهلات المطلوبة:

الكفاءة المتوسطة.

أو الشهادة الثانوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح الآن، وذلك بدءأ من تاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م (الساعة 2.30 مساءً).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة يعلن عن وظائف شاغرة

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