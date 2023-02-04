التقديم بدأ الآن.. 23 وظيفة حكومية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عن توفّر وظائف شاغرة، بالمرتبة (الثانية) حتى المرتبة (الرابعة) عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.
وقد بدأ التقديم الآن، على أكثر من (23) وظيفة حكومية – لـ(الكفاءة) فأعلى.
المسمى الوظيفي:
حارس أمن ممارس:
الشروط:
الثانوية العامة مع القدرة
الكفاءة المتوسطة + 8 سنوات خبرة
حارس أمن:
الشروط:
الكفاءة المتوسطة +اربع سنوات خبرة في نفس المجال.
حارس أمن مساعد:
الشروط:
الكفاءة المتوسطة مع القدرة.
المؤهلات المطلوبة:
الكفاءة المتوسطة.
أو الشهادة الثانوية.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح الآن، وذلك بدءأ من تاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م (الساعة 2.30 مساءً).
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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