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حريق هائل.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أمريكية
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حريق هائل.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أمريكية

حريق هائل.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أمريكية

حريق هائل.. قطار يخرج عن مساره في ولاية أمريكية
١٠:٣٠:٣٤ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

خرج قطار عن القضبان في إيست بلاستين بولاية أوهايو الأمريكية، مساء أمس الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

خروج قطار عن مساره:

وأضافت أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات، حيث لم ترد شرطة إيست بلاستين على الفور على طلب من وكالة رويترز للحصول على تفاصيل.

بينما نقل موقع سي بي سي نيوز أن القطار خرج عن مساره مساء الجمعة في إيست بلاستين بأوهايو.

وذكرت  صفحة المنطقة على فيسبوك، أنه صدر أمر حماية للمنطقة، وأوامر بالإخلاء، منوهة إلى وجود ملجأ في المدرسة الثانوية بإيست بلاستين.

قطار يسحق شاحنة:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مروعا لقطار سحق شاحنة بولاية تينيسي الأمريكية.

وفي تفاصيل الواقعة  وقع تصادم عنيف لقطار بولاية تينيسي الأمريكية، مع شاحنة تحمل قطعة ضخمة من الخرسان المسلح.

وتسبب التصادم في انشطار الشاحنة لنصفين وتعلقت الخرسانة بالقطار وأدت لخروجه عن مساره وسقطت جميع الحاويات التي يسحبها.

«انشطرت لنصفين».. مشهد مروع لقطار يسحق شاحنة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
القضبان حريق هائل خروج قطار ولاية أمريكية ولاية تينيسي الأمريكية

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