فضيحة مدوية.. حارق المصحف بالسويد له علاقات جنسية مع أطفال قُصّر

تواصل- فريق التحرير:

بعد إقدامه على حرق المصحف الشريف في السويد كشف تسريب عن محادثات جنسية أجراها المتطرف السويدي راسموس بالودان مع قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 13-14 عاماً.

علاقته بالأطفال:

وكانت قناة “تي آر تي وورلد” الإخبارية التركية، ذكرت أن زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، الذي ينتهك حرمة القرآن الكريم، يجري محادثات جنسية صريحة عبر الإنترنت مع أطفال قصّر.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرهم بالودان.​​​​​​​

كما كشفت تسجيلات صوتية أن العنصري بالودان شارك في محادثات غير لائقة عبر الإنترنت مع فتيان دون السن القانونية على منصة التواصل الاجتماعي “Discord”.

وتحدث إلى الأولاد دون السن القانونية عن “سيناريوهات جنسية مزعجة ومصورة، مثل اعتداء معلم جنسيا على صبي أمام زميل له في الصف”.

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تسريبات فاضحة لحارق المصحف:

وفي التفاصيل تبين أيضا أنه في إحدى المحادثات الجماعية أخبر هؤلاء المستخدمون بالودان بأعمارهم، وقالوا إنها تراوح بين 13 و17 عاما، وحينما سُئل السياسي عن عمره قال إنه كان في ذلك الوقت يبلغ 39 عاما.

وبحسب المصدر نفسه أنه في محادثة أخرى مع أحد مستخدمي Discord في 2021، قال إنه كان “عاريا” عندما يتجول في المطبخ.

ويواجه بالودان حتى الآن تهما لما مجموعه 14 جريمة بما في ذلك العنصرية، والتشهير، وانتهاكات المرور.

استنكار المملكة:

يذكر أن وزارة الخارجية في المملكة أعربت في وقت سابق عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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