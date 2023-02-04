احتلّ الصدارة.. اقتصاد المملكة سجل أعلى نسبة نمو عالمي  في 2022

فريق التحرير:

كشفت تقارير عالمية بينها وكالة بلومبيرغ أن اقتصاد المملكة يعد الأسرع نموا في العالم منذ عام 2021.

اقتصاد المملكة الأعلى نموا:

وبحسب تقارير اقتصادية فإن اقتصاد المملكة بات الأعلى نموا في العالم بعد تجاوزه نسبة نمو بلغت 8.7 % كمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي.

وفي التفاصيل فقد حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية 15.4 % وذلك خلال عام 2022.

فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية 5.4 % خلال العام نفسه وفق تقارير الهيئة العامة للإحصاء.

رؤية المملكة:

ونقلت “الرياض” عن محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل أن اقتصاد المملكة أثبت نجاحه في ظروف عالمية استثنائية، وذلك عبر رؤية المملكة 2030 التي جاءت في ظل اضطراب اقتصادي عالمي يشتد في هذه الفترة بسبب الحروب التي تؤثر سلبا على العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

“الإحصاء”: اقتصاد المملكة يقفز بمعدل 8.7% في 2022

وأوضح أن اقتصاد المملكة استطاع بناء هوية خاصة به، فراح يكتشف مكامن قوته ويكتشفها ودخل مرحلة من التحدي والعزيمة والخطر.

ونوه أنه رغم أنه كان فيها مجازفة عبر التوجه الاقتصادي المرتبط بالقطاعات الجديدة، إلا أن ذلك كان مدروسا وحقق نجاحا في النتائج التي نشهدها نحن ويشهدها العالم بأسره.

كما توقع القحطاني أن يشهد العام الجاري والمقبل تدفق اقتصاد العالم للمملكة بسبب البيئة الاقتصادية التي أصبحت مهيأة في المملكة.

كما اكتشفوا كذلك أن المملكة يهمها ضمان السلام العالمي، وأنها لا تتدخل في شؤون الغير، وأنها لها دور اقتصادي سياسي محوري، مشيرا إلى أن المملكة تنمو في اقتصادها من خلال مبادرات متنوعة.

“النقد الدولي”: اقتصاد المملكة سينمو إلى 3.4% العام المقبل