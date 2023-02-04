تفاصيل احتراق طائرة بمطار بغداد الدولي

تواصل- فريق التحرير:

كشفت إدارة مطار بغداد الدولي، أمس الجمعة، تفاصيل حريق لطائرة قادمة من النجف إلى العاصمة العراقية بغداد.

بيان يكشف تفاصيل الواقعة:

وبحسب ما ذكرته صحف عراقية صباح اليوم السبت عن بيان صدر من إدارة مطار بغداد، فإنها توضح للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة.

وأوضح بيان الإدارة أنه تبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة”.

ونوهت أن قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض.

وتابعت في بيانها :” قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعنية بخصوص ذلك، وبعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمرة العفش تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح”.

وأضافت أنه تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح لها بالطيران مجددا.