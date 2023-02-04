1400 سماعة لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات.. خدمات نوعية من رئاسة الحرمين الشريفين

تواصل- واس:

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية، للعمل على راحة الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

خدمات للزوار والمعتمرين:

وتنوعت الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بتوزيع عبوات زمزم لــ 34.560 مستفيداً، وكتيبات ومطويات لـ 1.650 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 19.000 مستفيداً، إلى جانب 176.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

واستفاد 2.026 معتمر من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 2560 لتر من المعطرات، و33.500 لتر في تعقيم السجاد، و 5500 لتر من معقمات الأيدي، و 2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 33600 لتر في تعقيم الأسطح.

كما اشتملت نوعية الخدمات على توزيع 1400 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و 399 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 40.157 من الإرشاد المكاني باللغات، و 1984 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

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