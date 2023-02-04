السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
توقعات طقس اليوم السبت.. صقيع على تبوك ورياح نشطة بالمدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً
تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً
شاهد.. مواطن يبتكر مصعدًا كهربائيًا لوالده المريض ليستطيع الوصول للمسجد
شاهد.. كيف غرس أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد الصياد
لهذ االسبب.. كندا تفرض عقوبات على 38 شخصًا و16 كيانًا روسيًا
“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توقعات طقس اليوم السبت.. صقيع على تبوك ورياح نشطة بالمدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

توقعات طقس اليوم السبت.. صقيع على تبوك ورياح نشطة بالمدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

توقعات طقس اليوم السبت.. صقيع على تبوك ورياح نشطة بالمدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً
٠٩:١١:٣٥ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم.

مكة المكرمة وتبوك:

كما تشمل  حائل والحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الموج.

المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .

تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم المدينة تبوك توقعات الطقس رياح نشطة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
«الجبير»: خادم الحرمين أكد على حق المسلمين في دخول «الأقصى» بكل يسر واطمئنان (فيديو)

«الجبير»: خادم الحرمين أكد على حق المسلمين في دخول «الأقصى» بكل يسر واطمئنان (فيديو)

٠٧:٥٦ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

١٢:٥٠ م، الخميس، ١١ يوليو ٢٠١٩
العثور على فتاة المدينة المتغيبة داخل المسجد النبوي

العثور على فتاة المدينة المتغيبة داخل المسجد النبوي

٠١:٥٢ م، الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥
«المسند» يكشف ساعات الصيام في أول أيام رمضان بـ40 مدينة

«المسند» يكشف ساعات الصيام في أول أيام رمضان بـ40 مدينة

١١:٤٢ م، السبت، ١٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *