تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من فرصة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

تحذيرات للمناطق المفتوحة والطرق السرعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة مصحوبة بعوالق ترابية ورياح سطحية نشطة مثيرة للاتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السرعة.على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمدينة المنورة”.

3 – منطقة الجوف وتشمل “القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل”.

4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر”.

5 – منطقة مكة المكرمةـ وتشمل ” الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل”.

6 – منطقة حائل، وتشمل” الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق وبقعاء وسميراء “.

7 – منطقة الرياض، وتشمل ” الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر”.

8 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا”.

الحالة تستمر تستمر حتى مساء اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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