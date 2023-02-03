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شاهد.. مواطن يبتكر مصعدًا كهربائيًا لوالده المريض ليستطيع الوصول للمسجد
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شاهد.. مواطن يبتكر مصعدًا كهربائيًا لوالده المريض ليستطيع الوصول للمسجد

شاهد.. مواطن يبتكر مصعدًا كهربائيًا لوالده المريض ليستطيع الوصول للمسجد

شاهد.. مواطن يبتكر مصعدًا كهربائيًا لوالده المريض ليستطيع الوصول للمسجد
٠٢:٥٤:٣٣ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تمكن مواطن من صنع مصعد كهربائي لوالده ليستطيع الوصول للمسجد.

صنع مصعدا كهربائيا لوالده ليسهل عليه الوصول للمسجد

وحسب”العربية”، فقد قام مواطن في جبل سلا بمحافظة العارضة في محافظة جازان من ابتكار مصعدا كهربائيا لوالده ليسهل عليه الوصول للمسجد، وذلك بعد إجرائه عملية تسببت في صعوبة حركته على الدرج.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف ساعد المواطن الذي يقيم في جبل سلا بمحافظة العارضة بجازان، والده المريض وابتكر مصعدا كهربائيا لوالده ليسهل عليه الوصول للمسجد بعد إجرائه عملية تسببت في صعوبة حركته.

وقال الوالد المريض أحمد الودعاني من أهالي جبل تسلا بالعارضة، أنه أصيب بمرض في قدمه وأجرى عملية جراحية في ركبته ولم يتطسع المضي على قدميه، وبدأ يستخدم العصا، حتى قام ابنه البار بصنع “ونش” رافعًا والده إلى ألمسجد.

وأوضح الوالد في مقطع الفيديو، أن المصعد سهل عليه عملية الصعود والنزول من المسجد وأداء الصلاة، داعيًا لابنه بالخير والبركة وطول العمر.

فيما صرح الابن البار جابر الودعاني، صانع المصعد الكهربائي، أنه لما رأى والده المسن المريض يذهب للمسجد بصعوبة ولا يستطيع الوصول للصلاة، تواصل مع شركات المصاعد فصدموه بالمبلغ المطلوب وهو 70 ألف ريال للدور الواحد.

وأضاف أن رجع للطرق التقليدية وفكرة الونش، فقام بتجميع القطع المطلوبة لصناعة المصعد الكهربائي بشكل تقليدي وغير مكلف في ابتكار غريب أدهش الجميع.

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أخبار السعودية جازان جبل سلا محافظة العارضة مواطن يبتكر مصعد كهربائي

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