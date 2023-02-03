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شاهد.. كيف غرس أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد الصياد

شاهد.. كيف غرس أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد الصياد

شاهد.. كيف غرس أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد الصياد
٠٢:١٨:٥٩ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مت داول على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الأسود وهو يغرس أنيابه في جمجمة فهد صياد حتى الموت.

الفيديو أدهش رواد مواقع التواصل

وأظهر الفيديو الذي أدهش رواد مواقع التواصل، كيف غرس أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد الصياد ولم يتركه حتى فارق الحياة.

أسد غاضب أنيابه في جمجمة الفهد

وأوضح كيف ترقب الأسد الغاضب، الفهد الذي دخل منطقة الأسود وحاول يتجهز للاصطياد في غير منطقته، وظل الأسد يتحفز حتى هجم مسرعًا على الفهد الذي فر هاربًا، ولكن الأسد تمكن من اللحاق به.

عقوبة مخالفة قانون الغابة

وقام الأسد من خلال مقطع الفيديو، بقضم جمجمة الفهد منقضًا عليه بكل قوته وظل يضغط على رأسه ولم يتركه إلا وهو ميت، ما يظهر عقوبة مخالفة قانون الغابة والاقتراب من عرين ملك الغابة وأسرته ومنطقة صيده.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو المتداول، بشئ من الدهشة والاستغراب من فعل الحيوانات المفترسة وكيف يعاقب القوي منها الضعيف عند مجد الاقتراب من “لقمة عيشه”.

الكلمات الدلالية:
أسد غاضب الفهد الفهد الصياد قانون الغابة ملك الغابة مملكة الأسود

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