“الأرصاد” يُحذر: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل ” بيشة وتثليث وطريب”.

2 – منطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والبطحاء والعبيلة والعديد وسلوى”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والرياح تبدأ من الساعة الثانية صباحًا وتسمر بمشيئة الله تعالى حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

في الوقت نفسه، طالب الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة في موقع “تويتر”، السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف.

وجاء في تغريدة نشرها “أمن الطرق”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من “أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط”، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع”.

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