والنتائج النهائية اليوم.. 79 طالبًا يحصدون الجوائز الخاصة لإبداع 2023

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة”، أسماء الفائزين بالجوائز الخاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023”.

الجوائز قدمتها 19 جهة ومؤسسة وطنية

وأوضحت أن الجوائز قدمتها 19 جهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في الأولمبياد، والذي استمرت فعالياته لأربعة أيام في الظهران.

وأكدت أنه سيتم إعلان الجوائز الكبرى والنهائية – بمشيئة الله – اليوم السبت، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

79 موهوبًا وموهوبة من نوابغ الوطن

وأضافت أن 79 موهوباً وموهوبةً من نوابغ الوطن حصدوا الجوائز الخاصة التي تقدمها الشركات والقطاعات الحكومية في أولمبياد “إبداع 2023” الذي تنظمه المؤسسة سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضحت أن 79 طالباً وطالبةً فازوا بجوائز قدمتها 19 وزارة وجهة خاصة محلية ودولية، شكلت الجوائز الدولية منها 36 جائزة، والجوائز المحلية 43 جائزة.

وفاز بالجوائز المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 6 طلاب، وهم:

1 – ألين عمر القبلان.

2 – الجوهرة عبدالله الجميعة.

3 – ريتال محمد جدع.

4 – يزن عوض الشمراني.

5 – شوق عناد العطوي.

6 – بدالله أمين الممتن.

في حين فاز 6 طلبة آخرين بجوائز الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهم:

1 – سما بدر الجهني.

2 – نورة عبدالرحمن القيضي.

3 – جوري سلطان البصيلي.

4 – نورة عمر المسند.

5 – غلا تركي المعبدي.

6 – راكان حسني كعكى.

وفاز 10 طلبة من المشاركين بجائزة شركة اكسون موبيل، وهم كل من:

1 – أنس سعود المطيري.

2 – حصة غيث الصخيبر.

3 – روز عمر الجشي.

4 – ريان عمر بن باي التركستاني.

5 – غلا تركي المعبدي.

6 – طيف أحمد الحدمي.

7 – فاطمة علي الحجي.

8 – فجر عبدالمجيد الخليفي.

9 – فيصل فهد المحيش.

10 – محمد أحمد الجويد.

وقدمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، 6 جوائز للطلبة، حصل عليها كل من:

1 – بسام هشام الوجيه.

2 – عبدالله فهد العتيبي.

3 – كادي جمال البوعبيد.

4 – نورة عبدالرحمن القيضي.

5 – لين أحمد الملحم.

6 – عبدالله فهد السعيد.

وفاز بجوائز شركة سنس تايم، 4 طلبة، هم كل من:

1 – بندر محمود البراهيم.

2 – بدالله عبده الكناني.

3 – عزوف حسن باعقيل.

4 – جيهان محمد الصغير.

وفاز بجائزة مجموعة الزامل القابضة 4 طلبة، هم كل من:

1 – ضي علي شجاع.

2 – محمد أحمد العرفج.

3 – يارا عبدالله الوادعي.

4 – سعد أحمد الصغير.

وفاز بجائزة شركة الغاز والتصنيع طالبان، وهما كل من:

1 – نواف محمد العقل.

2 – منال ممدوح العسكري.

وحصل على جوائز مجموعة تمر، كل من:

1 – رأد صالح القحطاني.

2 – فارس حسين اليامي.

وفاز بجوائز شركة التنمية الغذائية طالبان، هما كل من:

1 – نواف محرق حيان.

2 – فاطمة ناجي الشخص.

كما فاز 3 طلبة بجائزة الجامعة الأمريكية لعلم النفس، وهم كل من:

1 – أميرة علي العجلان.

2 – رهف فالح العتيبي.

3 – هنادي حسان عريف.

وفازت الطالبة ديما محمد مروحي بجائزة جمعية عالمات الجيولوجيا.

وفاز بجائزة ناشونال جوغرافيك الطالب أحمد بندر حافظ.

وحصل 10 طلبة على جوائز شركة ricoh وهم كل من:

1 – روز عمر الجشي.

2 – لين أحمد الملحم.

3 – لطيفة هشام الغنام.

4 – فيصل فهد المحيش.

5 – فاطمة علي الحجي.

6 – كادي جمال البوعبيد.

7 – سعد أحمد الصغير.

8 – طيف أحمد الحدمي.

9 – حنان عمر سايس.

10 – نورا موسى العنزي.

وحصل 3 طلبة على جائزة علم الأحياء في المختبر، وهم كل من:

1 – نواف رعد الحمدان.

2 – لمار أسامة الشنقيطى.

3 – غدي عبدالعزيز البشري.

وحصل 9 طلبة على جوائز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهم كل من:

1 – سليمان وهدان القاضي.

2 – فجر عبدالمجيد الخليفي.

3 – فاطمة ناجي الشخص.

4 – محمد أحمد العرفج.

5 – رأف صالح القحطاني.

6 – عبدالإله محمد بن رعيدان.

7 – ألين عمر القبلان.

8 – ريتال محمد جدع.

9 – سارة أحمد الغبيني.

وحصل 8 طلبة على جوائز ييل للعلوم والهندسة، وهم كل من:

1 – فاطمة عبدالله العرفج.

2 – ورة عبدالرحمن القيضي.

3 – فاطمة عبداللطيف مؤمن خان.

4 – مودة مازن باروم.

5 – محمد عبدالله البركات.

6 – رند هاني الأحمري.

7 – عبدالمحسن خالد المنصور.

8 – نورة عمر المسند.

وفازت بجائزة ثرمو فيشر العلمية الطالبة لارين فهد العباسي.

ومنحت شركة أي دي بي برنامجاً تدريبياً لجميع الطلبة المشاركين في الأولمبياد.

ويقام معرض التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2023 بمشاركة 160 طالباً وطالبةً من الموهوبين ، للفوز بالمراكز الأولى والجوائز الخاصة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل.

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